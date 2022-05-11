Войска РФ уже потеряли в Украине около 26 350 человек – ВСУ

Бойцы ВСУ уничтожили 1187 танков и 2856 боевых бронированных машин российских оккупантов.

Российские оккупационные войска по состоянию на утро 11 мая 2022 года потеряли в Украине около 26 350 человек. Об в Facebook рассказал пресс-центр Генштаба ВСУ.

На данный момент бойцы ВСУ уничтожили 1187 танков, 2856 боевых бронированных машин, 185 РСЗО, а также сбили 199 самолетов и 160 вертолетов врага.

За минувшие сутки, 10 мая, самые большие потери оккупанты понесли на Новопавловском, Кураховском и Северодонецком направлениях.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты пытаются наступать в Восточной операционной зоне. Там наиболее активные бои шли на Слобожанском и Донецком направлениях. Враг пытается не допустить дальнейшее продвижение подразделений ВСУ к государственной границе в Харьковской области.

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На Николаевском и Криворожском направления противник обстреливает позиции ВСУ.

Ранее Минобороны Великобритании сообщило, что бойцы ВСУ продолжают атаковать позиции российских оккупантов на острове Змеиный в Черном море, мешая им там закрепиться.

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Иллюстративное изображение / facebook.com/GeneralStaff.ua