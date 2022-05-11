Обстрелы Николаевщины не прекращаются: ранены 9 человек

Только за последние сутки в области получили ранения 9 человек

В Николаевской область в результате российских обстрелов за прошедшие сутки ранено 9 человек. Об этом сегодня сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram.

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Глава облсовета добавила, что среди пострадавших детей нет. Все раненые доставлены в медицинские учреждения для получения необходимой помощи.

“В общей сложности, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 159 граждан, пострадавших от атак оккупантов”, - добавила Анна Замазеева.

На Николаевщине каждый день местные жители страдают от обстрелов российской армией. Так, вчера сообщалось, что российские оккупанты, обстреливая населенные пункты, ранили 15 мирных граждан.

Между тем, российские оккупационные войска несут потери: по состоянию на утро 11 мая армия РФ потеряла в Украине около 26 350 человек.

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