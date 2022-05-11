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В Минобороны объяснили паузы в войне с Россией

Они будут носить технологический характер для перегруппировок и пополнений.
В Минобороны объяснили паузы в войне с Россией
Анна Маляр / facebook.com/ganna.maliar

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр объяснила паузы, которые могут наблюдаться в войне с Россией. Ее слова передает LB.

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Так, Маляр объясняет, что в случае затяжной войны, а срок в два месяца как раз является затяжной войной, технологические паузы нужны всем войскам. Мол войска не могут бесконечно наступать в одном режиме.

По этой причине паузы будут, но это не пауза на всех линиях фронта. Речь идет о фрагментах. В каком-то месте будет проходить перегруппировка, заводиться другие войска.

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"И, собственно сейчас они этим занимаются. Поэтому рассчитывать, что будет пауза, и это как-то можно использовать, - нет, пожалуй", – подчеркнула замминистра обороны.

Напомним, ранее в МИД рассказали о переговорах по оружию и потерянном времени.

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