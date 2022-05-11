Почта
 

В Одесской области сбили ракету, выпущенную с самолета

В оперативном командовании сообщили, что сбитая ракета была выпущена с самолета.
В Одесской области сбили ракету, выпущенную с самолета
Иллюстративное фото / Социальные сети

Над морем в Одесской области силы ПВО сбили вражескую ракету. Об этом сообщает ОК Юг.

Читайте также: На Донбассе ВСУ уничтожают оккупантов сотнями

Сообщается, что сбитая ракета была выпущена с самолета.

"По Одесской области нанесен очередной ракетный удар. С вражеского самолета выпущено крылатую ракету, которую над морем метко сбит силами ПВО", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин может ввести военное положение в РФ. В разведке США считают, что причиной может послужить безуспешная война в Украине.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK