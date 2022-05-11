В Одесской области сбили ракету, выпущенную с самолета

В оперативном командовании сообщили, что сбитая ракета была выпущена с самолета.

Над морем в Одесской области силы ПВО сбили вражескую ракету. Об этом сообщает ОК Юг.

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Сообщается, что сбитая ракета была выпущена с самолета.

"По Одесской области нанесен очередной ракетный удар. С вражеского самолета выпущено крылатую ракету, которую над морем метко сбит силами ПВО", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Путин может ввести военное положение в РФ. В разведке США считают, что причиной может послужить безуспешная война в Украине.