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Венедиктова рассказала, сколько времени может занять экстрадиция Шария

Процесс может занять от нескольких месяцев до года
Венедиктова рассказала, сколько времени может занять экстрадиция Шария
Блогера подозревают в государственной измене / facebook.com/anatolijsharij

Экстрадиция в Украину блогера Анатолия Шария может длиться до года. Об этом сегодня заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.  

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"Процесс экстрадиций очень длинный всегда. При максимально положительном процессе это может идти 3-6 месяцев, а так, эта история может идти и до года. Для нас важно идти до конца", - сообщила генпрокурор.

Анатолий Шарий, который подозревается в государственной измене, со слов Венедиктовой, сейчас пребывает не под арестом, а в процедуре экстрадиционного ареста и выдачи. 

Блогера задержали в Испании, где он проживал последнее время, 5 мая. Позже суд Испании его отпустил под подписку о невыезде. 

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