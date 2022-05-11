РФ не готова к затяжной войне, для новобранцев нет амуниции – СБУ

Солдаты оккупационной армии вынуждены самостоятельно покупать каски и бронежилеты

Российское военно-политическое руководство не рассчитывало, что война в Украине окажется столь долгой и изнурительной. Из-за этого у россиян возникли проблемы с обеспечением своего пополнения нормальным обмундированием и амуницией. Об этом свидетельствуют телефонные разговоры оккупантов, перехваченные СБУ.

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"То, что на нас сейчас надето – это страшно. Это сложно назвать экипировкой", – заявил матери оккупант, находящийся в Украине.

Молодой человек просит родителей передать ему денег, чтобы самостоятельно купить необходимую амуницию – разгрузку, каску и бронежилет.

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"Как видим, цинизму руководства России нет предела: мало того, что оно отправляет своих солдат в Украину на верную смерть, так еще и хочет, чтобы те экипировались за свои деньги", - отметили в СБУ.

Напомним, боевики из "ДНР" сравнивают войну с тюрьмой. Оккупанты признают, что РФ отрицает очевидное, а сами они даже не знают, когда вернутся домой.

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