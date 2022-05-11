Сводка Генштаба: ВСУ освободили населенный пункт Питомник на Харьковщине

В области подразделения врага перешли к обороне.

Генеральный штаб ВСУ сообщает о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 11 мая. На Харьковском направлении враг перешел к обороне и не проводил наступлений. В ходе успешных действий ВСУ освободили населенный пункт Питомник.

Читайте также: ВСУ сорвали планы на захват Киева и еще пяти областей - Генштаб

В большинстве оккупированных населенных пунктах Харьковщины россияне блокируют сотовую связь, чтобы сделать невозможной передачу информации о перемещении войск РФ. Жители остались без электричества и воды в большинстве. Выезд на подконтрольную Украине территорию невозможен.

На Донецком направлении основные усилия РФ идут на полный захват Рубежного и проведения наступления в направлении Лимана. Россияне стараются удержать позиции на правом берегу реки Северский Донец.

На Бахмутском направлении с целью подготовки наступления враг продолжает обстрелы позиций ВСУ в районах населенных пунктов Светлодарск и Троицкое. Безуспешно штурмовал по направлениям на Орехово и Тошковка.

Разбитая техника оккупантов. / Генеральный штаб ВСУ / Facebook

В Мариуполе противник бросил основные усилия на штурм "Азовстали".

В Генштабе отмечают, что россияне несут потери. Враг дезорганизованный и деморализованный. Военнослужащие отдельных подразделений ВС РФ заявили о невозможности ротации до конца срока так званной "спецоперации".

Ранее мы писали, что в Закарпатье лесник разработал план совершения незаконных вырубок на доверенной ему территории и подговорил еще трех подчиненных. Таким образом они нанесли ущерб государству на 5,2 млн гривен.