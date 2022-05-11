В приграничных районах Одесской области ввели режимные ограничения

Новые правила касаются зон, расположенных в 500 метрах от линии государственной границы, сообщают в пресс-службе Измаильского пограничного отряда.

Со среды, 11 мая, в приграничных районах Одесской области начали действовать режимные ограничения. Об этом сообщили в пресс-службе Измаильского пограничного отряда.

Новые правила касаются зон, расположенных в 500 метрах от линии государственной границы.

Отныне в определенной местности запрещено нахождение плавсредств и судов рыбного хозяйства за исключением:

времени с 07:00 до 19:00 на участках с 18 км Старостамбульского устья по 22 км р. Дунай, 14 км Очаковского по 18 км р. Дунай, с 0 км по 12 км Соломонового рукава, с 32 км по 54 км Килийского устья , с 48 км по 50 км г. Дунай, с 60 км по 81 км г. Дунай, со 100 км по 48 миль р. Дунай, с 56 мили по 70 миль р. Дунай;

судов флота рыбной промышленности при наличии разрешительных документов;

судов, посещающих предприятия и организации на островах Стамбульский, Анкудинов, Кубан, Кубанский, Очаковский, Машенька, Катенька, Малый Далер, Большой Далер, Малый Татару, Ермак;

Во всех случаях экипаж судна должен за 30 минут до выхода и при возвращении проинформировать о своем движении подразделения Госпогранслужбы. На борту должны быть установлены надежные средства связи.

Также в приграничных районах запрещено:

въезд людей, за исключением местного населения и людей, работающих на указанной территории, владельцев земельных участков, транзитного пересечения, людей, которые едут к родственникам и имеют нотариально заверенное приглашение;

ведение работ, кроме сельскохозяйственных, строительных и тех, что нужно проводить для ликвидации последствий стихийного бедствия и очагов особо опасных инфекционных заболеваний;

отдых, рыболовство, охота и выпас скота;

скопление транспортных средств (более двух), остановки на обочинах дольше 20 минут (не связанные с техническими неисправностями);

перевозки в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих разрешений;

использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций;

использование воздушных судов.

Ограничения не касаются представителей военных формирований, органов гражданской защиты, коммунальных служб, скорой медицинской помощи.

Напомним, в четырех приграничных районах Черниговской области введен ряд новых временных ограничений для гражданских.