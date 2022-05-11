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РФ нанесла 18 ракетных ударов на Запорожье

В результате вражеского обстрела один человек погиб, трое ранены. Также повреждены около 60 домов.
РФ нанесла 18 ракетных ударов на Запорожье

Армия РФ нанесла по меньшей мере 18 ракетных ударов по частному сектору поселка Камышеваха Запорожской области. Об этом сообщает Суспильне.

Как отметил председатель Камышеваской общины Юрий Карапетян, в результате обстрела один человек погиб, трое ранены. Также повреждены около 60 домов.

"Около 14 часов обстреляли наш поселок. Несколько домов разбиты. Пожарные работают возле одного из них. Дома - без крыш, без окон. Воронка от взрыва, видны алюминиевые остатки от ракеты", - рассказал местный житель.

 

 

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