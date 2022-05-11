Без референдума. Коллаборанты обещают Херсону РФ

Оккупационные власти области утверждают, что обратятся к президенту России с просьбой включить регион в состав РФ.

Оккупация Херсонской области продолжается уже третий месяц. Оккупанты попытались назначить собственные органы власти, которые теперь выступают с громкими заявлениями. Так, человек, которого российские государственные СМИ называют заместителем главы военно-гражданской администрации Херсонской области, в среду заявил, что оккупационные власти обратятся к президенту России с просьбой включить регион в состав России. Ранее звучали опасения о том, что Россия инициирует "референдум" с целью создать еще одну "народную республику" - Херсонскую (ХНР).

Коллаборанты

27 апреля россияне сообщили, что в Херсонской области сформировали новые администрации, в том числе областную. Ее возглавил 65-летний Владимир Сальдо, который был мэром Херсона три срока подряд в 2002-2012 годы и народным депутатом Верховной рады Украины от Партии регионов. С начала войны он поддержал российскую оккупацию Херсона.

Заместителем Сальдо себя объявил местный житель Кирилл Стремоусов, который представляется главой комитета спасения Херсонщины За мир и порядок. Это местный активист, один из лидеров украинского движения против вакцинации от коронавируса, которого в 2019 году подозревали в участии в нападении на редакцию херсонской газеты с применением слезоточивого газа и травматического оружия.

В Херсоне долго продолжала работать украинская администрация под руководством мэра Игоря Колыхаева. По его словам, вечером 25 апреля в здание зашли вооруженные мужчины и выгнали всех, кто там был, отобрав ключи и поставив вооруженную охрану.

Уже 28 апреля Стремоусов объявил, что Херсонская область с 1 мая якобы переходит в рублевую зону.

В среду, 11 мая, активно цитируемый российскими СМИ активист сделал следующий шаг - анонсировал обращение к России с просьбой о присоединении Херсонской области.

"Город Херсон - это Россия, никаких ХНР на территории Херсонской области создаваться не будет, референдумов не будет. Это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту РФ, и будет просьба ввести область в состав полноценного региона Российской федерации", - цитирует его РИА Новости.

Ответ Украины

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что пособники оккупантов в Херсонской области могут призывать присоединить их хоть к Марсу, но на самом деле им придется просить о помиловании после приговора суда.

"Единственное обращение, которое могут готовить "гауляйтеры" Херсонской области, – прошение о помиловании после приговора суда. Оккупанты могут просить присоединить их хоть к Марсу, хоть к Юпитеру", - отметил советник главы ОП.

Подоляк выразил уверенность, что украинская армия освободит Херсон, какие бы "игры слов" не придумывали оккупанты.

Украинская прокуратура объявила Сальдо и Стремоусову о подозрении в совершении государственной измены.

Реакция России

"Быть или не быть такому обращению, должны решать все-таки жители Херсонской области", этот вопрос должны оценить юристы и специалисты по праву, прокомментировал слова Стремоусов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: "Подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, обоснование, быть абсолютно легитимными так, как это было в случае с Крымом".

Сальдо, объявленный главой оккупационной военно-гражданской администрации Херсонской области, накануне говорил в интервью ТАСС, что пока нет планов присоединения региона к аннексированному в 2014 году Крыму. "Может быть, это мое предположение, будет создан какой-то федеральный округ, в который войдет Крым, Херсонская, Запорожская области, но область будет оставаться областью", - рассуждал он.