Военные РФ обстреляли с самолета Полтавский район
Информацию о ракетном ударе сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Полтавский район подвергся ракетному удару с вражеского самолета. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
"Полтавский район. Ракетный удар с вражеского самолета. Выясняем детали о разрушениях и пострадавших", - отметил он.
Напомним, РФ нанесла 18 ракетных ударов на Запорожье. В результате вражеского обстрела один человек погиб, трое ранены. Также повреждены около 60 домов.
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