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Военные РФ обстреляли с самолета Полтавский район

Информацию о ракетном ударе сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Военные РФ обстреляли с самолета Полтавский район

Полтавский район подвергся ракетному удару с вражеского самолета. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Полтавский район. Ракетный удар с вражеского самолета. Выясняем детали о разрушениях и пострадавших", - отметил он.

Напомним, РФ нанесла 18 ракетных ударов на Запорожье. В результате вражеского обстрела один человек погиб, трое ранены. Также повреждены около 60 домов.

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