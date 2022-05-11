Зеленский обсудил с Шольцом оборонную поддержку

Стороны обсудили оборонную поддержку Украины, санкции против РФ и сотрудничество в энергетике.

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с канцлером Германии Олафом Шольцом. Об этом глава государства сообщил в Twitter.

"Поговорил с Олафом Шольцом об оборонной помощи, сотрудничестве в энергетической сфере, усилении санкций против российского агрессора. Мы ценим высокий уровень диалога Германии и поддержку в нашей борьбе", - отметил президент.

Ранее сообщалось, что канцлер Германия Олаф Шольц пообещал выделить Украине помощь в размере 125 млн евро.