Зеленский обсудил с Шольцом оборонную поддержку
Стороны обсудили оборонную поддержку Украины, санкции против РФ и сотрудничество в энергетике.
Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с канцлером Германии Олафом Шольцом. Об этом глава государства сообщил в Twitter.
"Поговорил с Олафом Шольцом об оборонной помощи, сотрудничестве в энергетической сфере, усилении санкций против российского агрессора. Мы ценим высокий уровень диалога Германии и поддержку в нашей борьбе", - отметил президент.
Ранее сообщалось, что канцлер Германия Олаф Шольц пообещал выделить Украине помощь в размере 125 млн евро.
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