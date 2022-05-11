ЕБРР выделит Укрэнерго 50 млн евро

В связи с войной компания Укрэнерго столкнулась с проблемой значительных неплатежей и 30% уменьшением объемов потребления электроэнергии.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделит 50 млн евро по кредиту для Укрэнерго на поддержку ликвидности. Об этом говорится в заявлении ЕБРР.

"Европейский банк реконструкции и развития и украинские власти договорились об изменении назначения части существующего кредита для национального оператора системы передачи электроэнергии Укрэнерго с целью предоставления 50 млн евро для экстренной поддержки ликвидности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Европейский фонд устойчивого развития (ЕФСР), являющийся финансовым механизмом Плана внешних инвестиций ЕС, предоставляет гарантию покрытия первых потерь, которая уменьшит кредитный риск для ЕБРР в текущих условиях войны.

"ЕБРР готов инвестировать в этом году 1 млрд евро для поддержки украинской экономики в сотрудничестве с донорами и партнерами", - заявили в банке.

Сообщается, что в связи с войной компания Укрэнерго столкнулась с проблемой значительных неплатежей и 30-процентным уменьшением объемов потребления электроэнергии, что повлекло за собой потерю существенной части дохода.

"В целях удовлетворения наиболее неотложных потребностей Украины ЕБРР определил пять приоритетных отраслей украинской экономики: торговое финансирование, энергетическая безопасность, жизненно важная инфраструктура, продовольственная безопасность (обеспечение через банки ликвидности для фермеров на весеннюю посевную кампанию, а также для сельскохозяйственных компаний и продуктовых ритейлеров) и поддержка ликвидности для фармацевтических компаний", - сказано в сообщении.

В дополнение к пакету устойчивости в размере 2 млрд евро ЕБРР пообещал помочь с финансированием восстановления Украины, когда это позволят условия.

Напомним, РФ и Беларусь лишили доступа к ресурсам ЕБРР.