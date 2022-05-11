Зеленский рассказал, когда закончится война

Сейчас Украина борется за свое право на жизнь и при этом теряет лучших украинцев, подчеркнул президент.

Война, развязанная Россией против Украины, завершится тогда, когда Украина вернет все свои территории и людей. Об этом в среду, 11 мая, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время онлайн-общения со студентами ведущих французских университетов.

"Война закончится для украинского народа только тогда, когда мы вернем свое. Это правда. Я откровенно говорю: нам не нужно лишнего… Мы хотим вернуть мир в наше государство, на нашу землю. Россия поочередно забирала, оккупировала все наши права: право на нашу землю, право выбора, наконец мы дошли до права жить", - сказал Зеленский.

По словам президента, сейчас Украина борется за свое право на жизнь и при этом теряет лучших украинцев. Глава государства подчеркнул, что эффективные переговоры с Россией возможны только тогда, когда она признает катастрофичность своих решений и будет готова понести справедливое наказание за свои преступления.

В то же время, Зеленский отметил, что с каждым освобожденным селом, где обнаруживаются следы массовых казней и пыток мирных жителей, как в Буче, Ирпене и Мариуполе, желания беседовать с РФ становится все меньше.

"Но даже если переговоры будут продолжаться, они должны вестись в формате диалога, а не ультиматумов, как это делает Россия", - акцентировал он.

Напомним, во Франции вышел из печати сборник ключевых речей президента Владимира Зеленского, произнесенных с начала вторжения России в Украину.