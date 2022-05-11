МИД Украины предупредил страны о том, что РФ может торговать краденным

Преступное изъятие, вывоз и пользование украинским зерном со стороны России нарушают основные принципы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Партии зерна, которые продает Российская Федерация на международном рынке, могут частично или полностью содержать украденное в Украине зерно. С таким преупреждением к потенциальным покупателям зерна у России в среду, 11 мая, обратился украинский МИД.

Там отметили, что краденное зерно, вероятно, было вывезенно из временно оккупированных украинских территорий.

"Министерство иностранных дел Украины категорически осуждает действия Российской Федерации по распоряжению зерном, незаконно экспроприированным у украинских аграриев. Российские оккупанты изымают украинское зерно, направляют его на собственное потребление или пытаются продать на международных рынках.

Воровство пищевых ресурсов с территории независимого суверенного государства является одним из проявлений мародерства", - заявили в дипломатическим ведомстве.

Там подчеркнули, что любая страна, сознательно покупающая украденное зерно, "является соучастником этого преступления".

По информации украинского правительства, оккупанты уже украли по меньшей мере 400-500 тыс. т зерна на сумму свыше 100 млн. долларов США.

"Практически все корабли, выходящие с зерном из Севастополя, перевозят ворованную украинскую продукцию", - отметили в МИД.

Воровство Россией украинского зерна подтверждают многочисленные свидетельства украинских аграриев.

В МИДе подчеркнули, что преступное изъятие, вывоз и пользование украинским зерном со стороны России нарушают основные принципы Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) - обеспечение продовольственной безопасности и преодоление голода.

"Такая политика государства-агрессора ставит под вопрос целесообразность его членства в ФАО и других международных организациях. Требуем от России прекратить воровство зерна, разблокировать украинские порты, восстановить свободу судоходства и разрешить проход торговых судов", - говорится в комментарии.

Напомним, в результате полномасштабного вторжения Россия заблокировала в украинских портах около 90 млн тонн зерна. Такую цифру озвучил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Российские оккупанты с начала войны похитили из четырех временно оккупированных регионов Украины суммарно 400 тысяч тонн зерновых культур – треть от хранившихся на этих территориях запасов.