ООН учит украинских медиков работать в условиях химатаки

Вопрос о возможном выбросе химических материалов во время военных действий в Украине обсуждается на самом высоком уровне.

Организация Объединенных Наций проводит обучение украинских медиков на случай, если российские войска применят химическое или биологическое оружие на территории нашей страны. Об этом в среду, 11 мая, в своем Telegram-канале сообщил глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

Он рассказал, что обратился к Верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет и заявил о возможной химической или биологической атаке со стороны российской армии.

"В письме сообщил о заявлениях официальных лиц и международных организаций, что существует угроза применения Россией химических или биологических отравляющих веществ против украинцев. Призвал использовать все возможные меры международного влияния, чтобы не допустить применения в Украине запрещенного вооружения", - написал депутат.

Депутат отметил, что по данным ООН, пока подтвержденных признаков применения сторонами биологического и токсинного оружия во время ведения военных действий нет.

"В то же время ООН оказывает помощь Украине, которая понадобится в случае применения запрещенного оружия", - подчеркнул парламентарий.

В частности Межрегиональный научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия и управления ООН по делам разоружения запланировали на май онлайн-тренинги, направленные на усиление готовности украинских муниципальных органов к возможным химическим инцидентам.

Также Всемирная организация здравоохранения совместно с Министерством здравоохранения Украины доставляет в больницы средства индивидуальной защиты, проведено обучение 1,5 тыс. медиков, а также запланированы практические тематические тренинги для персонала специализированных больниц.

Кроме того, программа ООН по окружающей среде инициировала картографирование и компиляцию экологического ущерба, нанесенного вторжением в Украину, которая также охватывает загрязнение из-за выброса химических материалов. ООН в дальнейшем планирует помогать в решении экологических вопросов.

"ООН назначит сотрудника для координации согласованной реакции агентств, фондов и программ ООН на возможные угрозы по использованию химических и биологических веществ во время войны в Украине", - добавил Радуцкий.

Ранее сообщалось, что российские агрессоры могут организовать диверсии на объектах химической промышленности Украины.