На Запорожье оккупанты похитили более 200 человек

Российские оккупанты продолжают похищать на территории Украины мирное население, в том числе женщин и детей.

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на временно захваченных территориях Запорожской области подтвержден 271 случай похищения людей. Об этом в среду, 11 мая сообщил глава Запорожской военной областной администрации Александр Старух.

По его информации, в настоящее время находятся в заложниках 118 человек, освобождены - 153. За прошедшие сутки были освобождены еще два жителя Запорожской области.

Ранее Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что российские военные пытают взятых в заложники мирных украинцев.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие во время оккупации села Гусаровка в Харьковской области пытали, а затем подожгли троих местных жителей.