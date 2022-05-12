Защитники Мариуполя обратились к Илону Маску

Сергей Волына заявил, что защитники оказались в адском реалити-шоу, за которым наблюдает весь мир. И они все еще надеются, что решение об их спасении будет принято.

Командир морпехов, защищающих Мариуполь, Сергей Волына обратился к американскому предпринимателю Илону Маску за помощью в эвакуации из Азовстали. Соответствующий призыв Волына опубликовал в среду, 11 мая у себя на страницах в Twitter и Facebook.

Волына заметил, что Маск никогда не сдается. Он доказал, что возможно все, а задач, которые нельзя решить, не существует.

"Говорят, ты был телепортирован с другой планеты, чтобы научить людей верить в невозможное. Наши планеты находятся рядом, потому что я жив там, где практически невозможно выжить. Помоги нам выйти из Азовстали в третью страну. Если не ты - то кто? Дай подсказку", - написал он.

Защитник Мариуполя подчеркнул, что обращается к каждому человеку на планете Земли. Он призвал помочь и сделать так, чтобы Маск увидел это обращение.

Ранее сообщалось, что Украина предлагает россиянам обменять тяжелораненых украинских военных, которые находятся на Азовстали в Мариуполе, на пленных военных РФ.

Напомним, российские кибервойска наращивают усилия для глушения и взлома платформы спутникового интернета Starlink.