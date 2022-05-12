ФРГ затягивает процесс передачи Украине оружия
Процесс передачи Украине обещанного Германией вооружения затягивается из-за недоразумения между правительствами стран. Об этом в среду, 11 мая, сообщает Welt.
Издание уточняет, что речь идет о зенитных самоходных установках Gepard.
По информации издания, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт не объяснила украинской власти, что нашей стране придется самостоятельно заказывать Gepard у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Украинскому правительству заявили, что поставлять зенитные самоходные установки будет непосредственно немецкое правительство.
Через день после объявления о передаче Украине тяжелого оружия министр заявила, что это "контракт между Украиной и компанией", а федеральное правительство только дает на это разрешение.
KMW же объяснила журналистам, что этот процесс пока не начался, поскольку компания ждала подтверждения поставок со стороны немецкого правительства.
Напомним, Германия подтвердила намерения о поставке в Украину самоходных гаубиц.
Ранее сообщалось, что правительство Германии решило поставить в Украину семь гаубиц Panzerhaubitzen 2000 из резервов Бундесвера.