ФРГ затягивает процесс передачи Украине оружия

Киев ожидал, что поставки зенитных самоходных установок будут происходить непосредственно от немецкого правительства.

Процесс передачи Украине обещанного Германией вооружения затягивается из-за недоразумения между правительствами стран. Об этом в среду, 11 мая, сообщает Welt.

Издание уточняет, что речь идет о зенитных самоходных установках Gepard.

По информации издания, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт не объяснила украинской власти, что нашей стране придется самостоятельно заказывать Gepard у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Украинскому правительству заявили, что поставлять зенитные самоходные установки будет непосредственно немецкое правительство.

Через день после объявления о передаче Украине тяжелого оружия министр заявила, что это "контракт между Украиной и компанией", а федеральное правительство только дает на это разрешение.

KMW же объяснила журналистам, что этот процесс пока не начался, поскольку компания ждала подтверждения поставок со стороны немецкого правительства.

Напомним, Германия подтвердила намерения о поставке в Украину самоходных гаубиц.

Ранее сообщалось, что правительство Германии решило поставить в Украину семь гаубиц Panzerhaubitzen 2000 из резервов Бундесвера.