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ФРГ затягивает процесс передачи Украине оружия

Киев ожидал, что поставки зенитных самоходных установок будут происходить непосредственно от немецкого правительства.
ФРГ затягивает процесс передачи Украине оружия

Процесс передачи Украине обещанного Германией вооружения затягивается из-за недоразумения между правительствами стран. Об этом в среду, 11 мая, сообщает Welt.

Издание уточняет, что речь идет о зенитных самоходных установках Gepard.

По информации издания, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт не объяснила украинской власти, что нашей стране придется самостоятельно заказывать Gepard у оружейной компании Krauss-Maffei Wegmann (KMW). Украинскому правительству заявили, что поставлять зенитные самоходные установки будет непосредственно немецкое правительство.

Через день после объявления о передаче Украине тяжелого оружия министр заявила, что это "контракт между Украиной и компанией", а федеральное правительство только дает на это разрешение. 

KMW же объяснила журналистам, что этот процесс пока не начался, поскольку компания ждала подтверждения поставок со стороны немецкого правительства.

Напомним, Германия подтвердила намерения о поставке в Украину самоходных гаубиц.

Ранее сообщалось, что правительство Германии решило поставить в Украину семь гаубиц Panzerhaubitzen 2000 из резервов Бундесвера.

 

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