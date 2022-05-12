Кличко заявил, что Киеву угрожает опасность

Кличко сообщил, что атака со стороны РФ может произойти в любую секунду и высказал опасения насчет возможности применения ею тактического ядерного оружия.

Киев до сих пор остается главной целью для РФ, поэтому она может попытаться атаковать город с новыми силами. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью CNN.

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Мэр отметил, что не может гарантировать безопасность жителям Киева, которые возвращаются домой.

"Пока в Украине война, мы не можем дать гарантии ни одному украинцу", - сказал Кличко.

Он также добавил, что атака со стороны РФ может произойти в любую секунду и высказал опасения насчет возможности применения ею тактического ядерного оружия.

"Безопасность сейчас является главным приоритетом. Да, конечно, мы волнуемся, и мы надеемся, что наши военные нас защищают, но риск все еще есть, и без наших партнеров, без США и европейских стран мы не сможем выжить", - сказал городской глава.

Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Война, развязанная Россией против Украины, завершится тогда, когда Украина вернет все свои территории и людей, заявил Президент.