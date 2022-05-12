Почта
 

Кличко заявил, что Киеву угрожает опасность

Кличко сообщил, что атака со стороны РФ может произойти в любую секунду и высказал опасения насчет возможности применения ею тактического ядерного оружия.
Кличко заявил, что Киеву угрожает опасность
Разрушения в Киеве / kyivcity.gov.ua

Киев до сих пор остается главной целью для РФ, поэтому она может попытаться атаковать город с новыми силами. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко в интервью CNN.

Читайте также: ВСУ сорвали планы на захват Киева и еще пяти областей - Генштаб

Мэр отметил, что не может гарантировать безопасность жителям Киева, которые возвращаются домой.

"Пока в Украине война, мы не можем дать гарантии ни одному украинцу", - сказал Кличко.

Он также добавил, что атака со стороны РФ может произойти в любую секунду и высказал опасения насчет возможности применения ею тактического ядерного оружия.

"Безопасность сейчас является главным приоритетом. Да, конечно, мы волнуемся, и мы надеемся, что наши военные нас защищают, но риск все еще есть, и без наших партнеров, без США и европейских стран мы не сможем выжить", - сказал городской глава.

Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Война, развязанная Россией против Украины, завершится тогда, когда Украина вернет все свои территории и людей, заявил Президент.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK