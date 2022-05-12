Генштаб о 78 дне войны: Враг пытается наступать и ведет штурмовые действия

Вместе с этим он пополняет запасы, технику и живую силу, разгромленную ВСУ.

По состоянию на утро 78 дня полномасштабной войны с РФ, 12 мая, враг продолжает попытки наступать и проводить штурмовые действия. В районе Северодонецка у него даже был частичный успех. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

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Так, россияне все еще хотят создать и удержать сухопутный коридор с временно оккупированным Крымом.

На Волынском, Полесском и Северском направлении военные Беларуси усиливают границу. Сохраняется угроза ударов с их территории. В российских Курской и Брянской областях находятся усиленные наряды пограничников ФСБ и подразделения военных. Захватчики обстреляли из артиллерии населенный пункт Черниговской области и нанесли авиационный удар по Сумской области.

На Слобожанском направлении оккупанты проводят перегруппировку, чтобы не допустить продвижения ВСУ к границе. Они обстреливают из артиллерии подразделения военных в районах на севере Харькова.

В направлении Славянска захватчики проводят перегруппировку с целью возобновления наступления на Барвенково и Славянск. Они провели перемещение БТГ, а также переместили в район около 300 единиц вооружения и техники.

На Донецком направлении войска РФ пытаются развернуть наступательные действия с целью полного захвата Рубежного, Лимана и Северодонецка. На Лиманском направлении противник форсировал реку Северский Донец для наступления, ведет наступление в сторону Зеленой Долины и Новоселовки. Бои продолжаются.

На Северодонецком направлении россияне наступают в направлении Кудряшовки и Северодонецка. У них есть частичный успех. На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг ведет штурмовые действия в направлении Первомайска, Камышевахи, Новобахмутовке и Новокалиново. А на Кураховском направлении наступления проходят в направлении Степное-Новомихайловка, Славное-Новомихайловка, Александровка-Марьинка. Боевые действия продолжаются.

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В Мариуполе россияне пытаются уничтожить украинских военных в районе "Азовстали".

На Запорожском направлении враг обстреливал позиции ВСУ из ствольной артиллерии и РСЗО. На Таврическом и Южнобужском направлениях он пытается улучшить свое тактическое положение.

На Криворожском и Николаевском направлениях оккупанты обстреливают позиции ВСУ и проводят разведку. А на последнем, в районе Новой Каховки, они готовятся к созданию понтонно-мостовых переправ.

Отмечается, что в Луганской и Донецкой областях ВСУ за сутки отбили 9 атак, уничтожили 8 танков, 6 единиц бронированной и 5 единиц автомобильной техники, а также зенитную установку.

Воздушные силы за день сбили 4 беспилотника рашистов.

В Генштабе подчеркивают, что российские войска несут потери на всех других направлениях.

Напомним, президент Чехии ранее разрешил чехам вступить в ряды ВСУ.

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