РФ понимает, что не может захватить ключевые города Украины – разведка Британии

Россия вывела некоторые свои оккупационные подразделения из Харьковской области.

РФ вывела некоторые свои оккупационные подразделения из Харьковской области, признавая тем самым, что не может захватить ключевые города Украины. Об этом в Twitter сообщило Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки.

По данным британской разведки, ВСУ продолжают контратаковать к северу от Харькова, освободив при этом несколько населенных пунктов по направлению к границе. Российские оккупанты, сосредоточив большие силы на Донбассе, не могут сдержать наступление ВСУ на Харьковском направлении.

Британская разведка считает, что выведенные из Харьковской области войска РФ будут пополнены техникой и личным составом, а потом их вновь пошлют в Украину. В частности, предполагается, что их сосредоточат на восточном берегу реки Северский Донец.

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, на Слобожанском направлении оккупанты проводят перегруппировку, чтобы не допустить продвижения ВСУ к границе. Они обстреливают позиции ВСУ в районах на севере Харькова.

Напомним, ранее в Харькове задержали полицейского, который оказался вражеским агентом.

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Иллюстративное изображение / twitter.com/defencehq