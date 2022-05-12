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Ситуация на Луганщине ухудшилась - глава ОВА

Вражеские обстрелы усилились по всей линии фронта в области, на ее территории нет электричества, воды, газа и мобильной связи.
Ситуация на Луганщине ухудшилась - глава ОВА
Разрушения в Луганской области / t.me/luhanskaVTSA

Противник усилил обстрелы по всей линии фронта в Луганской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

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Он рассказал, что под контролем Украины остаются Северодонецк, Лисичанск, Горское и часть Рубежного.

"Рашисты тактику не меняют: разрушают города и только потом заходят на выжженные земли. Белогоровка сейчас сдерживает российское нашествие, наши защитники уже дважды разрушили понтонные переправы, и исходя из действий россиян - третий раз тоже будет", - подчеркнул Гайдай.

Он также сообщил, что в оккупированной Попасной массово исчезают люди. По его словам, российские военные охотятся на украинских активистов. 

По его информации, единственная дорога, которая соединяет Луганщину с "большой землей", находится под обстрелами". На территории области нет электричества, воды, газа и мобильной связи.

Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Война, развязанная Россией против Украины, завершится тогда, когда Украина вернет все свои территории и людей, заявил Президент.

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