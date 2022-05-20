Дистанционное образование: куда пойти в 1 класс в сентябре 2022 года?

Выбор 1 класса для ребенка – ответственный и непростой. Родителям необходимо определиться со школой, первым учителем, программой НУШ. В 2022/2023 учебном году большинство ответственных родителей выбирают дистанционное образование для своих первоклассников. Ведь вопрос заключается не только в качестве учебных материалов, но и в безопасной среде, комфорте восприятия информации, беспрепятственном доступе к учебным материалам.

Выбор школы для будущих первоклассников

Каким будет обучение в очных школах в 2022/23 учебном году, сейчас невозможно спрогнозировать. Однако точно известно, каким будет обучение в дистанционных школах – уроки здесь мало зависят от внешних факторов, политической ситуации или географического положения учащихся и учителей.

Поэтому дистанционные школы становятся все более популярным выбором родителей. По итогам предыдущего учебного года лидером остается «Оптима» – первая и самая большая дистанционная школа Украины. Она открылась еще в 2015 году и имеет лицензию на обучение детей в исключительно дистанционном формате. Школа ежегодно занимает высокие места в рейтинге учебных заведений по результатам ЗНО (ВНО) и имеет мощную обучающую платформу, которая может поддерживать до 500 000 пользователей. После 24 февраля 2022 года школа открыла бесплатный учебный пакет для всех нуждающихся украинских семей. Им воспользовалось более 100 000 детей, которые смогли получить беспрепятственный доступ к образованию и закончить учебный год.

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Первый класс в школе «Оптима»

В 2021 году здесь реализовали полную перезагрузку учебных материалов для младшей школы в целом и для первого класса в частности.

Уроки для первоклассников сделаны в виде ярких обучающих мультфильмов. Они по-настоящему уникальны и не имеют аналогов как в Украине, так и в мире. Разработанные лучшими педагогами, психологами, методистами с участием дизайнеров и технических специалистов, они учитывают особенности восприятия информации детьми всех возрастов. Каждый урок содержит яркую графику, понятные объяснения новых тем, автоматические паузы для выполнения задач и т.д.

Инновационный первый класс в школе «Оптима» реализует основную цель: научить ребенка учиться, показать, что обучение в школе – это, прежде всего, интересное и увлекательное занятие! К примеру, для этого использована методика кросс-дисциплинарного подхода, когда урок математики содержит интересные факты по природоведению, а на чтении ребенок узнает интересные факты о культурном наследии украинского народа.

Фото предоставил рекламодатель

Участие родителей в обучении сведено к минимуму. Им достаточно включить урок, и дальше малыши смогут действовать полностью самостоятельно, обучаясь в своем темпе по удобному для семьи графику. Ведь обучающая платформа «Оптимы» доступна 24/7, поэтому не зависит ни от часовых поясов, ни от географических границ.

Убедиться в качестве и удобстве обучения в «Оптиме» дети и родители могут, воспользовавшись бесплатным демодоступом на учебный сайт.

Получить консультацию по всем важным вопросам можно по телефонам: +38(067)333-91-87, +38(099)333-91-87.

Дистанційна освіта: куди піти в 1 клас у вересні 2022?

Вибір 1 класу для дитини – відповідальний і непростий. Батькам необхідно визначитися зі школою, першим вчителем, програмою НУШ. У 2022/2023 навчальному році більшість відповідальних батьків обирають дистанційну освіту для своїх першачків. Адже питання полягає не тільки у якості навчальних матеріалів, але й у безпечному середовищі, комфорті сприйняття інформації, безперешкодному доступі до навчальних матеріалів.

Вибір школи для майбутніх першачків

Яким буде навчання в очних школах у 2022/23 навчальному році, зараз неможливо спрогнозувати. Проте точно відомо, яким буде навчання у дистанційних школах – уроки тут мало залежать від зовнішніх факторів, політичної ситуації або географічного розташування учнів і вчителів.

Саме тому дистанційні школи стають все більш популярним вибором батьків. За підсумками попереднього навчального року, лідером залишається «Оптіма» – найперша та найбільша дистанційна школа України. Вона відкрилася ще у 2015 році та має ліцензію для навчання дітей у виключно дистанційному форматі. Школа кожного року посідає високі місця у рейтингу навчальних закладів за результатами ЗНО та має потужну навчальну платформу, яка може підтримувати до 500 000 користувачів. Після 24 лютого 2022 року школа відкрила безоплатний навчальний пакет для всіх українських родин, які цього потребували. Ним скористалися понад 100 000 дітей, які змогли отримати безперешкодний доступ до освіти й закінчити навчальний рік.

Перший клас у школі «Оптіма»

У 2021 році тут реалізували повне перезавантаження навчальних матеріалів для молодшої школи загалом і для першого класу зокрема.

Уроки для першачків зроблені у вигляді яскравих навчальних мультфільмів. Вони по-справжньому унікальні та не мають аналогів як в Україні, так і у світі. Розроблені найкращими педагогами, психологами, методистами за участі дизайнерів та технічних спеціалістів, вони враховують особливості сприйняття інформації дітьми різного віку. Кожен урок містить яскраву графіку, зрозумілі пояснення нових тем, автоматичні паузи для виконання завдань тощо.

Інноваційний перший клас у школі «Оптіма» реалізує основну мету: навчити дитину вчитися, показати, що навчання у школі – це передусім цікаве та захопливе заняття! Проміж іншим, для цього використана методика кросдисциплінарного підходу, коли урок математики містить цікаві факти з природознавства, а на читанні дитина дізнається цікаві факти про культурні надбання українського народу.

Участь батьків у навчанні зведена до мінімуму. Їм достатньо ввімкнути урок, і далі малеча зможе діяти цілком самостійно, навчаючись у своєму темпі за зручним для кожної родини графіком. Адже навчальна платформа «Оптіми» доступна 24/7, тому не залежить ні від часових поясів, ані від географічних кордонів.

Переконатися у якості та зручності навчання в «Оптімі» діти та батьки можуть, скориставшись безплатним демодоступом до навчального сайту.

Отримати консультацію з усіх важливих питань можна за телефонами: +38 (067) 333-91-87, +38 (099) 333-91-87.

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