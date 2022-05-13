Депортированным украинцам не разрешают оставаться в Крыму

От желающих остаться на полуострове оккупанты требуют получать паспорт РФ

Депортированным в Россию украинцам запрещают селиться в Крыму, если у них нет российского паспорта. Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

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По ее словам, украинцев, желающих остаться в Крыму и не ехать в РФ, принуждают оформлять российский паспорт. Это объясняется тем, что по российским законам жить на захваченном в 2014 году полуострове могут только обладатели российского гражданства.

"Оккупационная власть полуострова сделала очередную картинку для пропагандистского телевидения рашистов, продемонстрировав как 10 лиц, прибывших в Крым из временно оккупированных районов материковой части Украины, получили российский аусвайс по упрощенной системе", - пишет Денисова.

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Кроме того, по словам омбудсмена, в России украинцев отправляют в фильтрационные лагеря, где у них отбирают украинский паспорт и выдают документ на временное проживание. Денисова подчеркнула, что Украина не признает никаких российских документов, навязанных украинским гражданам.

“Подчеркиваю, что все украинцы, которые принудительно получили российские аусвайсы, являются гражданами Украины”, - заявила Денисова.

Напомним, омбудсмен сообщила, что 170 тыс человек в оккупированном Мариуполе страдают от голода. Она подчеркнула, что в городе катастрофически не хватает продуктов питания.

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