Оккупанты обстреляли Гуляйполе: трое раненых, повреждены дома

В результате обстрелов повреждены многоэтажки и частные дома

Вчера российские войска обстреляли Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сегодня сообщили в ОВА.

“Повреждены 8 многоэтажек и около десятка частных домов жителей города, а также другая инфраструктура: несколько магазинов и почтовое отделение", - поделились информацией в администрации.

Здания получили значительные повреждения, а некоторые из них восстановить уже невозможно, как написали в ОВА. По предварительным данным, три человека получили травмы из-за обстрелов.

В Запорожской областной военной администрации поделились фотографиями, на которых видны последствия российских ударов.

Последствия вражеских обстрелов в Запорожской области / t.me/zoda_gov_ua

Последствия вражеских обстрелов в Запорожской области / t.me/zoda_gov_ua

Последствия вражеских обстрелов в Запорожской области / t.me/zoda_gov_ua

Последствия вражеских обстрелов в Запорожской области / t.me/zoda_gov_ua

Последствия вражеских обстрелов в Запорожской области / t.me/zoda_gov_ua

Последствия вражеских обстрелов в Запорожской области / t.me/zoda_gov_ua

Отметим, что обстрелы в Запорожской области происходят каждый день, из-за чего временно был запрещен выезд из Запорожья в сторону временно оккупированных территорий.

Сегодня стало известно, что в Запорожской области будет открыт зеленый коридор для тех, кому необходимо проехать на захваченные оккупантами территории.

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