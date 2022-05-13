Оккупанты обстреляли Гуляйполе: трое раненых, повреждены дома
Вчера российские войска обстреляли Гуляйполе в Запорожской области. Об этом сегодня сообщили в ОВА.
“Повреждены 8 многоэтажек и около десятка частных домов жителей города, а также другая инфраструктура: несколько магазинов и почтовое отделение", - поделились информацией в администрации.
Здания получили значительные повреждения, а некоторые из них восстановить уже невозможно, как написали в ОВА. По предварительным данным, три человека получили травмы из-за обстрелов.
В Запорожской областной военной администрации поделились фотографиями, на которых видны последствия российских ударов.
Отметим, что обстрелы в Запорожской области происходят каждый день, из-за чего временно был запрещен выезд из Запорожья в сторону временно оккупированных территорий.
Сегодня стало известно, что в Запорожской области будет открыт зеленый коридор для тех, кому необходимо проехать на захваченные оккупантами территории.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.