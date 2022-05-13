Когда закончится война: Глава военной разведки назвал сроки

Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс

Перелом в российско-украинской войне наступит в августе, а большинство сражений будут окончены до конца года. При этом Украина вернет все свои территории. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью британскому каналу Sky News.

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“Перелом будет во второй половине августа. К концу этого года будет завершена большая часть активных боевых действий. В результате мы восстановим украинскую власть на всех наших территориях, которые мы потеряли, включая Донбасс и Крым", - заявил он.

По словам Буданова, боевая тактика России с начала вторжения так и не изменилась, несмотря на смещение боевых действий на восток. Он отметил, что российская армия продолжает нести огромные потери, и это не удивительно.

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“Мы знаем все о нашем враге. Мы знаем об их планах почти в тот момент, когда они строятся. Мы воюем с Россией восемь лет и можем сказать, что эта широко разрекламированная русская мощь - это миф. Она не так уж сильна. Это орда людей с оружием”, - сказал Буданов.

Напомним, ранее военный эксперт оценил сроки окончания войны в “месяцы, а не годы”. Уже летом ВСУ должны получить значительное качественное преимущество над противником.

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