Оккупантов оттесняют от Харькова - Генштаб
Генеральный штаб ВСУ опубликовал вечернюю сводку о ситуации по противодействию войскам РФ.
На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал.
На Северском направлении противник ужесточает охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. С территории российской федерации враг обстреливал из артиллерии гражданские объекты на территории Сумской области и нанес авиаудар по населенному пункту Толстодубово.
На Слобожанском направлении противник отходит от Харькова, но пытается не допустить выхода подразделений Сил обороны в тыл российской группировки войск в районе Изюма. Подразделения противника обстреливали позиции наших войск в районах населенных пунктов Петровка, Питомник, Русские Тишки и Терновая.
На Славянском направлении противник безуспешно пытался наступать в районе Богородичного, вел артиллерийские обстрелы по Новой Дмитровке и Краснополью, нанес авиаудары по Долине и Адамовке.
На Донецком и Таврическом направлениях вражеские подразделения продолжают обстреливать украинские войска. Оккупанты пытались установить контроль над населенными пунктами Новоселовка Вторая, Каменка, Марьинка и Новомихайловка.
На Лиманском направлении враг безуспешно пытается закрепиться в районе населенного пункта Александровка.
На Северодонецком направлении противник обстреливает Рубежное.
На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались штурмовать населенные пункты Золотое и Камышеваха, обстреливали Тошковку и Орехово.
На Авдеевском направлении зафиксированы безуспешные попытки врага наступать в направлении населенных пунктов Каменка и Новоселовка.
В Мариуполе оккупанты блокируют украинские подразделения в районе завода Азовсталь и продолжают обстрелы.
На Южнобужском направлении активных боевых действий враг не проводил, но обстреливал подразделения Сил обороны по ствольной артиллерии и минометам.
"На временно занятых противником территориях продолжается проведение противоправных действий в отношении местного населения. Продолжаются меры административно-полицейского режима, усилен контрразведывательный режим. Продолжается безосновательное задержание мирных жителей, особенно лиц с активной проукраинской позицией. Силы обороны Украины наносят врагу урон и готовы к любым изменениям оперативной обстановки", - собщают в Генштабе.
Ранее сообщалось, что Украина не рассматривает возможность наступления российской группировки с территории непризнанного Приднестровья как серьезную угрозу.
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