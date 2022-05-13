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Обстрелы Николаева: ранены пятеро людей, повреждены более 15 объектов

В объектах городской инфраструктуры повреждены окна и кровли. Под обстрелы также попали две системы очистки воды.
Обстрелы Николаева: ранены пятеро людей, повреждены более 15 объектов

В результате ночных обстрелов в Николаеве повреждены пять инфраструктурных объектов и более десяти многоэтажек. Пятеро людей получили ранения. Об этом сообщил городской глава Александр Сенкевич.

"На местах целый день работают наши коммунальщики. Они раздают людям пленку и помогают забить поврежденные окна", - отметил он.

По словам Сенкевича, в объектах городской инфраструктуры повреждены окна и кровли. А на одном из коммунальных предприятий повреждены два автомобиля.

Под обстрелы также попали две системы очистки воды и емкости для воды.

В разных районах города из-за обстрела возникали пожары.

Напомним, в Николаеве в результате вражеского обстрела сгорел автомобильный склад.

Также сообщалось, что военные РФ сильно обстреляли Николаев, есть погибшие.

 

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