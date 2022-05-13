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В Гуляйполе во время обстрелов повреждены дома и пострадали люди

От российской атаки здания получили значительные повреждения: разрушены крыши и окна, а некоторые помещения от попадания ракет выгорели дотла, сообщают в Запорожской ОВА
В Гуляйполе во время обстрелов повреждены дома и пострадали люди

В результате вражеских обстрелов 12 мая в Гуляйполе Запорожской области повреждены восемь многоэтажек и около десяти частных домов, а также объекты инфраструктуры. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщили в Запорожской ОВА.

Сообщается, что, кроме многоэтажек и частных домов, повреждены или уничтожены несколько магазинов и почтовое отделение.

"От российской атаки здания получили значительные повреждения: разрушены крыши и окна, а некоторые помещения от попадания ракет выгорели дотла", - говорится в сообщении.

Предварительно установлено, что травмированы трое местных жителей, данные уточняются

По факту военного преступления полицейские передали собранные материалы в УСБУ в Запорожской области для решения вопроса об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины "Нарушение законов и обычаев войны".

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