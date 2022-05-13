Из оккупированной Попасной насильно вывозят людей

В Попасной, которая с 8 мая находится под контролем российских сил, не осталось ни одного уцелевшего дома, но на момент российской оккупации в городе находились полторы тысячи мирных жителей, которые не захотели уезжать.

Российские оккупационные войска под дулами автоматов вывозят жителей захваченного города Попасная Луганской области в неподконтрольные Украине Первомайск и Стаханов. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

Сообщается, что в Попасной, которая с 8 мая находится под контролем российских сил, не осталось ни одного уцелевшего дома.

"На момент российской оккупации в городе находились полторы тысячи мирных жителей, которые не захотели уезжать из Попасной. Оккупанты отыскивают людей в укрытиях и под дулом автомата вывозят их в Первомайск и Стаханов, которые уже восемь лет оккупированы", - сообщает Денисова.

Омбудсмен напоминает, что такие действия являются нарушением статьи 49 Женевской конвенции об обращении с гражданским населением (1949 г.) и статьи 85 Дополнительного протокола № 1 к Женевским конвенциям (1977 г.). Этими документами запрещен какой-либо вид перемещения лиц с оккупированной территории.

"Призываю Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты военных преступлений и нарушений прав человека России в Украине", - говорится в сообщении Людмилы Денисовой.

Ранее в сети появилось видео, показывающее масштабы разрушений в Попасной Луганской области.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet