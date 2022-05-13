Кабмин согласовал импорт топлива

Есть договоренность с Госпогранслужбой Украины о том, чтобы один из западных пунктов пропуска был только для бензовозов.

Правительство согласовало необходимые регламенты для импорта нефтепродуктов из Азербайджана, стран Персидского залива и Ближнего Востока. Для этого в Украине готовят пункт пропуска на государственной границе. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Как отметил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, уже есть договоренность с Государственной пограничной службой Украины о том, чтобы один из западных пунктов пропуска был только для бензовозов.

Планируется сделать некоторые пункты пропуска на польской границе только грузовыми, полностью перенаправив пассажирские и транспортные средства на другие.

Ранее сообщалось, что Украина намерена в три раза увеличить поставки топлива из Польши.

В ОП заявили об улучшении ситуации с топливом

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