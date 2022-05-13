"ДНРовцы" разочарованы делами на фронте

Женщина рассказывает мужчине, что российские солдаты стреляют с позиций вблизи ее дома, а потом едут прятаться. Она сомневается в том, что оккупанты смогут захватить Марьинку.

"ДНРовцы" разочарованы последними новостями с фронта. Об этом свидетельствует перехваченный разведчиками телефонный разговор, опубликованный ГУР МО Украины.

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Женщина рассказывает мужчине, что российские солдаты стреляют с позиций вблизи ее дома, а потом едут прятаться. Она сомневается в том, что оккупанты смогут захватить Марьинку, так как у украинских военных, на ее взгляд, прочная оборона.

"Там бетона по 2,5-3 метра. Снаряд пробьет их? А они засели и сидят", - говорит она собеседнику.

Рассказ о недавней попытке штурма тоже не вызывает у нее восторга.

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"Отправили 1500 человек. Приехало 30 назад. То есть все, с кем была знакома там, нет уже никого", - говорит женщина.

В ответ мужчина жалуется на проблемы с пополнением.

"В Рашке все прячутся. Никто не хочет ехать", - говорит он.

Напомним, главари так называемых "республик" Донбасса назначили послов в государстве-агрессоре России.

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