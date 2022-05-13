Арестовано имущество компании, которую связывают с Медведчуком

Прокуратурой установлено, что конечными владельцами этих компаний являются резиденты Российской Федерации.

Арестовано и передано в управление АРМА имущество группы компаний GLUSCO, владельцами которой являются резиденты РФ. Об этом сообщают в Офисе генерального прокурора Украины.



Сообщается, что расследуется уголовное производство по фактам уклонения от уплаты налогов, легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем и незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров.

Суд арестовал более 234 объектов недвижимого имущества группы компаний GLUSCO - 145 автозаправочных комплексов, восемь нефтебаз, 38 складских и других помещений, девять земельных участков. Это имущество расположено на территории Киева, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Харьковской, Херсонской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской, Львовской и Волынской областей.

В рамках уголовного производства прокурорами приняты меры по установлению происхождения и источников финансирования имущества, принадлежащего группе компаний GLUSCO, связываемой с народным депутатом Украины II—IV и IX созывов. СМИ сообщают, что компанию связывали с нардепом Виктором Медведчуком.

Прокуратурой установлено, что конечными владельцами этих компаний являются резиденты Российской Федерации.

"С целью сокрытия имущества от возможной специальной конфискации они в течение 2021-2022 годов осуществили ряд мнимых договоров купли-продажи корпоративных прав компаний-учредителей нерезидентов", - сообщают в Офисе генпрокурора.

Ранее СБУ задержала соратника Медведчука, который сотрудничал с РФ.

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