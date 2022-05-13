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Оккупанты в Мариуполе допрашивают детей

После допроса родителей в их присутствии начинают уточняющий допрос детей по подробностям. Пытаются поймать родителей на лжи, сообщает советник мэра города.
Оккупанты в Мариуполе допрашивают детей

Россияне в Мариуполе начали допрашивать даже детей. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Мариуполь. Фильтрация. Ухудшение. Последние эвакуированные из Мариуполя сообщают, что россияне уже пришли к допросам детей. После допроса родителей в их присутствии начинают уточняющий допрос детей по подробностям. Пытаются поймать родителей на лжи", - сообщает Андрющенко.

Ранее Петр Андрющенко сообщал, что российские оккупанты в Мариуполе намерены организовать "референдум" по присоединению к России.

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