В Бородянке откроют временный модульный городок

Модульный городок будет состоять из четырех комплексов. В каждый из них входят 22 модуля для проживания, а также кухня, душ, туалет и другие необходимые бытовые помещения.

В Бородянке в ближайшее время откроют модульный временный городок для тех, кто лишился жилья в результате российской агрессии. Об этом сообщает глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

Сообщается, что модульный городок будет состоять из четырех комплексов. В каждый из них входят 22 модуля для проживания, а также кухня, душ, туалет и другие необходимые бытовые помещения.

Конструкции, из которых состоит временный городок, в Бородянку поступили как помощь от польского правительства. В настоящее время идет сборка модулей. Временный городок будет расположен на территории местного стадиона. На понедельник, 16 мая, запланирована установка всех четырех комплексов.

"Очень многие жители Киевщины потеряли свои дома в результате зверских обстрелов захватчиков. Поэтому наша ключевая задача - обеспечить людей временным жильем. Модульные городки - оптимальный вариант на то время пока решается вопрос выкупа или постройки новых домов. Аналогичные проекты мы сможем реализовать и в других населенных пунктах, пострадавших от оккупантов. Сейчас рассматриваем эту возможность", - заметил глава КОВА Александр Павлюк.

Напомним, ранее в Бородянке установили модульные дома для спасателей.

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