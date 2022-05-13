Арестович назвал направления, где войска РФ готовятся к наступлению

Войска РФ пытаются укрепить позиции на Донбассе, для этого перебрасывают дополнительные силы через реку Северный Донец.

Российские военные готовятся к наступлению на нескольких направлениях. Оккупанты уже трижды пытались прорваться в районе Авдеевки. Об этом в пятницу, 13 мая, рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.

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По его словам, украинская армия "ждет с нетерпением" нового похода войск РФ.

"У нас намечается "зрадонька" в виде маленького страшного российского наступления, которое они планируют сразу на нескольких направлениях. В Попасной подкопились российские войска и могут пойти на запад или на север, в районе Авдеевки "героический" штурм третий день, три штурма было, хоть их и пометелила наша артиллерия, но они подкопились и хотят пробить нас, и на Запорожском направлении подъехал танковый батальйон, который тоже хочет напасть", - рассказал советник Ермака.

По мнению Арестовича, оккупанты успеха не добьются.

"Это удивительные попытки убить свои войска об нашу оборону", - резюмировал он.

Ранее Арестович рассказал, что украинская армия 19-й раз нанесла удар по позициям оккупантов в поселке Чернобаевка Херсонской области.

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