На смерть по рекламе. Скрытая мобилизация в РФ

У российской армии большие проблемы с личным составом на фронте в Украине, людей не хвата, но вместо открытой мобилизации ее пытаются проводить скрыто.

Ожидалось, что 9 мая Владимир Путин огласит всеобщую мобилизацию в России. По данным Генштаба ВСУ, потери армии РФ в войне против Украины уже превысили 27 тысяч человек. Российской армии не хватает живой силы, не помогают ни экстренно мобилизованные прямо с улиц жители ЛДНР, ни сирийские бойцы ЧВК. Но вместо всеобщей Кремль пока решается только на скрытую мобилизацию.

Приглашение на учет

Все последние недели российские военкоматы засыпают мужчин повестками с приглашением на "воинский учет". Для некоторых такие визиты заканчиваются в украинском плену. Реклама краткосрочной службы по контракту становится все более навязчивой. Одни работодатели ищут специалистов, которые помогут подготовиться к "деятельности в военное время", другие - стараются "забронировать" ценных сотрудников, оградив их от отправки в окопы, пока тайная мобилизация не стала явной.

Письма, которые военкоматы присылают начала войны с Украиной, сформулированы как под копирку: получателей приглашают в военкомат для "воинского учета" и "подтверждения места жительства и прописки".

Мобилизовался – в плен

На опубликованных СБУ в YouTube роликах четыре человека представляются российскими резервистами и рассказывают: в первых числах апреля их пригласили в военкоматы и там "мобилизовали". Мужчины утверждают, что им обещали работу в тылу - кто-то должен был заниматься гуманитарной помощью, кто-то - мести улицы и разбирать завалы.

Дальше все развивалось стремительно. Один из героев рассказывает, что на следующий после посещения военкомата день его самолетом доставили из Екатеринбурга в Ростовскую область.

Он бы уверен, что за 150-200 тысяч рублей в месяц едет разгружать гуманитарную помощь и восстанавливать дома в самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Но вместо этого он в составе взвода из 25 человек оказался в поселке Золотое неподалеку от городка Попасная Луганской области, который в тот момент штурмовали российские войска.

Там взвод провел ночь. На следующий день представители так называемой народной милиции ЛДНР приказали им занять пустующие окопы. Едва новобранцы это сделали, по ним был открыт огонь, после чего они услышали голоса украинских военнослужащих и сдались в плен.

Мужчина на видео уверяет, что его именно "мобилизовали". Но, судя по другим его показаниям, на самом деле он был "добровольцем". Вероятно, он получил повестку, пришел в военкомат, и там его уговорили поступить на службу по контракту.

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"Стабильность, широкие возможности для самореализации, достойный уровень жизни и высокий социальный статус" - все это сулит молодым мужчинам из Тверской области пункт отбора на военную службу, если тот пойдет служить контрактником.

Контракт предлагают заключить на срок от трех месяцев. "Денежное довольствие от 130 тысяч рублей", - говорится в письме. Цифра "1" аккуратно пририсована к печатным "30" ручкой.

С начала апреля контрактников для отправки на войну в Украину ищут и на вполне гражданских агрегаторах - HeadHunter и SuperJob.

"Вообще, скажу честно, в военном смысле делается все бессмысленно абсолютно, но очень по-путински: сделать что-нибудь и не сделать при этом абсолютно ничего", - так объясняет BBCсмысл скрытой мобилизации бывший военнослужащий, принимавший участие в российском вторжении на территорию Украины в 2014 году. У него самого на нынешней войне погибли уже пятеро знакомых по училищу: "двое под Гостомелем погибли, трое были танкистами".

"На днях будем наступать на Лондон, но пока взяли только Попасную, - иронизирует он. - Пока, насколько я в курсе, решено своими силами двигаться. Хотя Генштаб вроде настаивает через Совбез: не справляемся, мол, с НАТОй без мобилизации".