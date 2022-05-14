На игральных картах изображены военные преступники России, российские политики и пропагандисты.

Волонтеры международного разведсообщества InformNapalm выпустили две колоды игральных карт, на которых изображены военные преступники РФ, российские политики и пропагандисты. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил в Facebook главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

Как он рассказал, ровно 20 лет назад, в 2002 году, подобные карты выпустили Центральное командование армии США. Тогда они на них разместили разыскиваемых военных преступников. Играя в такие карты, военные США запоминали свои цели.

Уже в 2022 году волонтеры InformNapalm продолжили эту традицию, выпустив карты с военными, политическими и пропагандистскими представителями Кремля.

Например, червонным королем там значится командующий вторжением РФ в Украину Александр Дворников, который с 8 апреля 2022 года назначен командующим вторжением в Украину. До этого командовал группировкой войск "Юг".

"Совместными усилиями военных и волонтеров, усилиями всех людей доброй воли мира, карта рашизма будет непременно бита как на поле боя, так и в информационной плоскости", - написал Залужный.

Cмотрите фотогалерею: Залужный презентовал колоды карт с топ-оккупантами

Напомним, главари так называемых "республик" Донбасса назначили послов в государстве-агрессоре России.

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