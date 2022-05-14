Зеленский рассказал о деоккупации Украины

Власти помнят о каждом городе и каждой громаде, которые еще находятся в оккупации, заверил президент.

По состоянию на сегодня в Украине деоккупировано уже 1 тыс. 15 населенных пунктов. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

"Продолжаем восстановление деоккупированных территорий Украины. По состоянию на сегодня деоккупировано уже 1015 населенных пунктов – это плюс шесть за минувшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги", - сказал глава государства.

При этом президент подчеркнул, что ни об одном из оккупированных городов власти тоже не забывают. Он перечислил:

Херсон;

Мелитополь;

Бердянск;

Энергодар;

Мариуполь и все города и городки Донбасса.

Также подчеркнул, что положительным сигналом для них является постепенное освобождение Харьковщины. Ведь оно доказывает, что никого не оставят врагу.

Кроме того, президент сообщил, что сегодня можно уже отчитываться о 200-м сбитом российском самолете.

"Столько авиации Россия не теряла ни в одной войне за десятки лет... Россия потеряла больше 3 тысяч танков, бронированных машин, большое количество обычных машин, вертолеты, беспилотники и все свои перспективы как государства", - отметил Зеленский.

Напомним, Арестович рассказал где оккупанты укрепляют свои позиции.

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