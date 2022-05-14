Украинская разведка получила дополнительное финансирование
Правительство выделило более миллиарда для обеспечения неотложных потребностей разведывательного органа Министерства обороны. Об этом говорится на Правительственном портале.
Средства будут направлены для закупки, содержания, ремонта вооружения и военной техники и материально-технического обеспечения.
Распоряжение принято в целях повышения обороноспособности государства в условиях военного положения.
Известно, что каждый месяц войны обходится Украине в 10 миллиардов долларов. Где-то столько же все наши регионы потратили за весь прошлый год.
Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что перелом в войне с Россией наступит в августе.
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