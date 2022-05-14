Украинская разведка получила дополнительное финансирование

Распоряжение правительства принято в целях повышения обороноспособности государства в условиях военного положения.

Правительство выделило более миллиарда для обеспечения неотложных потребностей разведывательного органа Министерства обороны. Об этом говорится на Правительственном портале.

Средства будут направлены для закупки, содержания, ремонта вооружения и военной техники и материально-технического обеспечения.

Распоряжение принято в целях повышения обороноспособности государства в условиях военного положения.

Известно, что каждый месяц войны обходится Украине в 10 миллиардов долларов. Где-то столько же все наши регионы потратили за весь прошлый год.

Напомним, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что перелом в войне с Россией наступит в августе.

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