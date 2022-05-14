В ООН обновили данные о гибели гражданских в Украине

Реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека обновило данные о жертвах и пострадавших в результате российской агрессии в Украине за период с 24 февраля по 12 мая. Об этом в пятницу, 13 мая, cообщает Радио Свобода.

Так, управление задокументировало 3 573 смертей и 3 816 ранений мирных жителей в сравнении с 3 541 погибшим и 3 785 ранеными по данным на конец суток 11 мая.

В документе отмечается, что в Донецкой и Луганской областях, по официальным данным ООН, погибли 1 919 гражданских, из них 1 802 - на территории, которая контролируется правительством Украины.

При этом ООН предполагает, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой.

"Много сообщений с мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении", - отмечается в отчете.

В организации считают, что потери среди гражданских лиц возрастут, когда станет известно реальное число погибших в ряде населенных пунктах: Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область) и Попасная (Луганская область), где по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц.

Ранее сообщалось, что российские военные готовятся к наступлению на нескольких направлениях.

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