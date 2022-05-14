Зеленский выступит на форуме в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме, который будет проходить в Давосе с 22 по 26 мая. Об этом в пятницу, 13 мая, сообщает Bloomberg.
Известно, что президент Украины выступит 23 мая, в день открытия конференции. Зеленский обратится к участникам форума по видеосвязи.
Кроме этого форум лично посетят министр цифровой трансформации Михаил Федоров и мэр Киева Виталий Кличко.
Мир находится в историческом поворотном моменте, и это требует от нас немедленного и быстрого решения текущих геоэкономических и геополитических проблем, - отметил пресс-секретарь ВЭФ Янн Цопф.
Он подытожил, что обсуждение вместе с украинскими чиновниками событий в правительстве, бизнесе и обществе, а также будущего Украины, которое повлияет на все глобальное сообщество, будет важным "украинским моментом".
Всемирный экономический форум (ВЭФ) - швейцарская неправительственная организация, наиболее известная организацией ежегодных встреч в Давосе. На встречи приглашаются ведущие руководители бизнеса, политические лидеры, видные мыслители и журналисты.
Напомним, во Франции вышел из печати сборник ключевых речей президента Владимира Зеленского, произнесенных с начала вторжения России в Украину.
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