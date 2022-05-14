Итоги 13.05: Освобождение городов и помощь ЕС

Зеленский рассказал, сколько населенных пунктов ВСУ освободили от оккупации РФ; ЕС выделит еще полмиллиарда евро на военную помощь Киеву. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.

В Украине деоккупировано уже 1 тыс. 15 населенных пунктов

На 79-й день войны украинские защитники освободили еще 6 населенных пунктов – всего уже 1015, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Президент заверил, что власти помнят о каждом городе и каждой общине, которые еще находятся в оккупации: Херсон, Мелитополь, Бердянск, Энергодар, Мариуполь и все города и городки Донбасса.

Боррель анонсировал очередной пакет военной помощи украинцам

Власти Евросоюза выделят дополнительные 500 млн евро помощи Украине на закупку тяжелого оружия - танков и артиллерии. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель также призвал страны G7 усиливать давление на Россию, вводить новые санкции, пытаться изолировать РФ на мировой арене и "создавать единый фронт для поддержки Украины".

Дмитрий Кулеба призвал страны Большой семерки передать Украине замороженные активы РФ

Глава МИД Дмитрий Кулеба призвал страны Группы семи к конфискации российских активов и их передаче Украине для восстановления. Об этом он сказал на полях встречи G7 в Германии, на которую пригласили Украину и Молдову. По его словам, эти средства нужно отдать Украине, чтобы она использовала их для восстановления страны, ее реконструкции после всех разрушений, которые нанесла Россия.

Согласован импорт топлива в Украину

Правительство согласовало необходимые регламенты для импорта нефтепродуктов из Азербайджана, стран Персидского залива и Ближнего Востока. Для этого в Украине готовят пункт пропуска на государственной границе. Планируется сделать некоторые пункты пропуска на польской границе только грузовыми, полностью перенаправив пассажирские и транспортные средства на другие.

Россия начала скрытую мобилизацию

По данным разведки, в России рассматривают изменения, касающиеся возможности призыва в любой момент и повышения ответственности за уклонение от прохождения воинской службы. Россия не объявляет мобилизацию публично, так как это еще больше ударит по экономике страны в условиях санкций. Кроме того, власти не смогут объяснить причины таких действий, когда "у армии РФ все идет по плану".

Россияне стягивают в Луганскую область тысячи единиц техники и солдат

На Луганщине враг бросил все усилия, чтобы "прорвать хоть где-то линию обороны" в регионе. Войска РФ продолжают штурмовать Рубежное, Горскую общину со стороны Золотого и Нижнего, окрестности Северодонецка. Противник в очередной раз пытается устроить понтонную переправу через Северский Донец в районе Белогоровки.

Россияне обстреляли Воронцовский дворец

В Одессе во время одного из ракетных обстрелов российскими военными был поврежден памятник архитектуры - Воронцовский дворец. Выбиты стекла, пострадали элементы лепнины, кровля.

Минагрополитики Украины обвинил Россию в мародерстве

Российские оккупанты кроме зерна незаконно вывезли с временно захваченных территорий Украины десятки тысяч тонн подсолнечного масла, сотни килограммов овощей и сельхозтехнику. Также оккупанты украли несколько сот килограммов овощей в украинских общинах, которые находятся на временно оккупированных территориях. По словам чиновников, РФ пыталась экспортировать украденное украинское зерно.

В Минобороны призвали готовится к тяжелым неделям

Дальше Украину ждут чрезвычайно тяжелые недели войны, сколько их будет - неизвестно. Об этом заявил глава Минобороны Алексей Резников. Он отметил, что благодаря массовому героизму украинских воинов, сплоченности украинцев, международной поддержке Украина выстояла. А Россия 9 мая получила стратегическое поражение - не смогла уничтожить украинское государство. Говоря о предстоящей борьбе, Резников заявил, что Украина в ближайшее время будет держать оборону преимущественно собственными, пока тяжелое иностранное вооружение уравновесит силы.

В Киеве начался первый судебный процесс над российским военнослужащим

В частности, Соломенский районный суд Киеве начал слушания по делу россиянина Вадима Шишимарина из города Усть-Илимск Иркутской области РФ. Военнослужащего РФ обвиняют в убийстве мирного жителя Украины. В частности, 28 февраля 21-летний сержант Шишимарин убил мужчину, который вел по обочине дороги велосипед.

Ллойд Остин поговорил с Шойгу

Глава Пентагона Ллойд Остин впервые с начала войны в Украине провел переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. При этом глава Минобороны США призвал к немедленному прекращению огня в Украине.

Эрдоган выступил против вступления Швеции и Финляндии в НАТО

В Швеции и Финляндии отреагировали на заявления президента Турции Реджепа Тайипа по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. В частности, негативное отношение Эрдогана к членству Швеции и Финляндии в НАТО стало неожиданностью для министра иностранных дел Швеции Анн Линде. Как отметил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, его турецкий коллега также ранее высказывался положительно по поводу членства двух скандинавских стран в НАТО.

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