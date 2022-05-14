Войска РФ высокоточными ракетами бьют по ТЭЦ в Кременчуге

Враг постоянно наносит удары высокоточными ракетами по теплоэлектроцентрали. В ОВА выразили удивление такой цели.

Российские войска пытаются оставить 180 тысяч жителей Кременчуга в Полтавской области зимой без тепла, поскольку снова и снова наносит удары высокоточными ракетами по Кременчугской ТЭЦ. Об этом на брифинге заявил глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин, передает Укринформ.

"Пострадавших нет, но ущерб нанесен существенный. ТЭЦ только начала восстановительные работы, но на сегодняшний день - еще один удар. Российские захватчики, наверное, хотят, чтобы 180 тысяч кременчужан, подключенных к этой ТЭЦ, были без тепла зимой", - сказал Лунин.

Он отметил, что всего по Кременчугу было нанесено 12 ракетных ударов, большинство ракет попали в НПЗ, одна – в ТЭЦ. Глава ОВА подчеркнул, что это высокоточные ракеты, они целились именно туда, куда ударили.

Кременчугский НПЗ, как сообщалось, прекратил свою работу еще после ударов, нанесенных врагами в апреле, так что найти какую-то логику в новых ударах невозможно, кроме разве что того, что они разрушают остатки предприятия.

По словам Лунина, инфраструктура Полтавщины несильно по сравнению с другими регионами пострадала с начала полномасштабного российского вторжения. И все же в Миргороде был атакован аэродром, случайные ракеты ударили по пригороду Полтавы - была разрушена небольшая ферма, также инфраструктурный объект был поврежден в Карловке, пострадали и дороги области.

Однако самая главная задача, которую ставят перед собой власти в процессе восстановления инфраструктуры области, - обеспечить кремунчужанам своевременную подачу тепла.

Напомним, накануне более десяти ракет ударили по неработающему нефтеперерабатывающему заводу в Кременчуге.

А 24 апреля российские войска девять раз обстреляли город Кременчуг. Под ударом оказались теплоэлектроцентраль и нефтеперерабатывающий завод. В результате атаки один человек погиб, семеро - получили ранения.

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