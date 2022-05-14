ВСУ отбили 10 атак и разбили множество техники РФ

На Донбассе украинские военные уничтожили пять танков, пять артиллерийских систем, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника.

За минувшие сутки украинские защитники отбили десять атак российских оккупантов на Донбассе и уничтожили десятки единиц вражеской техники. Об этом утром в субботу, 14 мая, сообщает Генштаб ВСУ.

"На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбито десять атак российских оккупантов, уничтожено пять танков, пять артиллерийских систем, шесть единиц боевой бронированной техники и семь автомобилей противника", - говорится в сообщении.

Также подразделениями противовоздушной обороны сбито три беспилотных летательных аппарата типаОрлан-10".

Сообщается, что на Запорожском направлении враг строит многоэшелонированную оборону.

"На Запорожском направлении, с целью удержания захваченной территории, отмечаются подготовительные мероприятия по построению оккупантами многоэшелонированной обороны", - сообщили в Генштабе.

Отмечается, что наибольшая активность врага наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Так, на Славянском направлении противник осуществил артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Довгенькое, Долина и Гусаровка.

На Донецком и Таврическом направлениях враг применял минометы, ствольную артиллерию, реактивные системы залпового огня и авиацию с целью нанесения максимальных потерь подразделениям Сил обороны, истощению личного состава и разрушению фортификационных сооружений.

Кроме того, противник пытается улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Камышеваха, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка и Победа. Успеха не имеет.

В городе Мариуполь враг продолжает блокировать украинские подразделения в районе завода Азовсталь. Наносит массированные артиллерийские и авиационные удары.

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