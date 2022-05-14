Почта
 

Днепропетровщину обстреляли из Ураганов

В нескольких дворах утром обнаружили запрещенные кассетные боеприпасы. Сейчас их обезвреживают пиротехники.
Днепропетровщину обстреляли из Ураганов

В ночь на субботу, 14 мая, российские войска обстреляли Днепропетровскую область кассетными снарядами из реактивных систем Ураган. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

Дословно: "Ночь с одной тревогой. На рассвете враг обстрелял из Ураганов Широковскую громаду. Люди не пострадали. В нескольких домах выбиты стекла".

По словам главы ОВА, на нескольких дворах были обнаружены кассетные боеприпасы. Для их обезвреживания задействованы пиротехники.

Напомним, двумя днями ранее войска РФ обстреляли кассетными боеприпасами Криворожский район, были погибший и раненые.

Ранее сообщалось, что во время бомбардировки российскими войсками Зеленодольской общины на Днепропетровщине кассетные снаряды упали в водохранилище и могут угрожать безопасности рыбаков.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK