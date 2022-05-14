Днепропетровщину обстреляли из Ураганов

В нескольких дворах утром обнаружили запрещенные кассетные боеприпасы. Сейчас их обезвреживают пиротехники.

В ночь на субботу, 14 мая, российские войска обстреляли Днепропетровскую область кассетными снарядами из реактивных систем Ураган. Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

Дословно: "Ночь с одной тревогой. На рассвете враг обстрелял из Ураганов Широковскую громаду. Люди не пострадали. В нескольких домах выбиты стекла".

По словам главы ОВА, на нескольких дворах были обнаружены кассетные боеприпасы. Для их обезвреживания задействованы пиротехники.

Напомним, двумя днями ранее войска РФ обстреляли кассетными боеприпасами Криворожский район, были погибший и раненые.

Ранее сообщалось, что во время бомбардировки российскими войсками Зеленодольской общины на Днепропетровщине кассетные снаряды упали в водохранилище и могут угрожать безопасности рыбаков.

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