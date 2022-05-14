Ситуация в Херсоне показывает провал РФ - разведка

Россия не смогла достичь своих политических целей в Украине. Оккупационные власти удалось навязать лишь в одной области.

Тот факт, что российским захватчикам удалось навязать пророссийское местное руководство только в Херсоне, свидетельствует о несостоятельности российского вторжения достичь своих политических целей в Украине. Об этом говорится в отчете британской разведки, который обнародовало Министерства обороны Великобритании.

"Центральная часть первоначального плана вторжения России с высокой вероятностью включала в себя сфальсифицированы референдумы, чтобы передать большинство регионов Украины под долгосрочную пророссийскую власть", - говорится в сообщении ведомства.

В разведке отмечают, что если Россия проведет референдум о вступлении в Херсоне, она "почти наверняка сфальсифицирует результаты, чтобы показать явное большинство за выход из Украины".

При этом в разведке предполагают, что граждане Херсонской области, вероятно, будут продолжать демонстрировать свою оппозицию российской оккупации.

Ранее сообщалось, что назначенные оккупантами "власти" Херсонской области намерены обратиться к Путину с просьбой включить регион в состав России.

У Путина сдержанно отреагировали на это намерение, заявив, что должно быть учтено мнение местных жителей.

В ОП заявили, что "гауляйтеры" могут с таким же успехом просить о присоединении к Марсу или Юпитеру. Херсонская область будет освобождена.

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