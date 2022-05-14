Фрагменты ракет пограничники обнаружили на окраине одного из приграничных сел Шосткинского района.

Российские войска обстреляли приграничье Сумщины неуправляемыми авиационными ракетами. Об этом в субботу, 15 мая, сообщает ГПСУ.

"Вечером 14 мая военнослужащие Госпогранслужбы зафиксировали на окраине одного из приграничных сел Шосткинского района пять разрывов", - говорится в сообщении.

Обследовав место попадания, выяснилось, что огонь велся неуправляемыми авиационными ракетами. Их фрагменты были обнаружены на земле. Пострадавших нет.

Cмотрите фотогалерею: Сумскую область обстреляли неуправляемыми ракетами

Днем ранее сообщалось, что российские войска совершили два ракетных обстрела приграничного села Очкино в Сумской области.

А утром 12 мая российские войска обстреляли село Новые Вирки в Сумской области из тяжелой артиллерии.

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