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Сумскую область обстреляли неуправляемыми ракетами

Фрагменты ракет пограничники обнаружили на окраине одного из приграничных сел Шосткинского района.
Сумскую область обстреляли неуправляемыми ракетами

Российские войска обстреляли приграничье Сумщины неуправляемыми авиационными ракетами. Об этом в субботу, 15 мая, сообщает ГПСУ.

"Вечером 14 мая военнослужащие Госпогранслужбы зафиксировали на окраине одного из приграничных сел Шосткинского района пять разрывов", - говорится в сообщении.

Обследовав место попадания, выяснилось, что огонь велся неуправляемыми авиационными ракетами. Их фрагменты были обнаружены на земле. Пострадавших нет.

 

Днем ранее сообщалось, что российские войска совершили два ракетных обстрела приграничного села Очкино в Сумской области. 

А утром 12 мая российские войска обстреляли село Новые Вирки в Сумской области из тяжелой артиллерии.

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