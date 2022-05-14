Без Украины НАТО и ЕС не будут сильными - Ермак

В Офисе президента заявили, что Украина заслуживает на специальные беспрецедентные механизмы по вступлению в ЕС.

Украина нужна Евросоюзу и НАТО настолько, насколько они нужны Украине. Без нее ни ЕС, ни Североатлантический альянс не будут сильными. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак на онлайн-общении с представителями аналитического центра European Policy Centre, сообщает в субботу, 14 мая, сайт президента.

Ермак подчеркнул, что Украина заслуживает на специальные беспрецедентные механизмы по вступлению в ЕС. По его словам, в июне уже должен быть предоставлен статус кандидата, в противном случае это будет крайне отрицательным и неправильным сигналом.

"Сегодня наша страна, не являясь ни членом НАТО, ни членом ЕС, уже столько дней сдерживает одну из самых мощных армий мира. И сегодня Евросоюз и НАТО должны наконец-то понять, что насколько Украине нужны ЕС и НАТО, настолько НАТО и ЕС нужна Украина. Я считаю, что без Украины сегодня ни Европейский союз, ни НАТО не будут сильны", - отметил Ермак.

Он также подчеркнул, что Украина станет одним из основателей и лидеров новой системы безопасности, созданной после войны.

"И мы хотим делать это вместе с нашими европейскими друзьями", - добавил Ермак.

При этом Ермак отметил, что для Украины неприемлемо предложение по "альтернативным вариантам евроинтеграции", поскольку оно создает такую же иллюзию открытых дверей, как и в случае с НАТО.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вступление Украины в состав Европейского союза может длиться несколько десятилетий. Он также предложил создать "европейское политическое сообщество", которое могло бы принять в свои ряды Украину.

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